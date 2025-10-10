Arda Turan sürprizi: Eyüpspor'da olmadı! Ukrayna'ya getiriyor

Arda Turan’dan sürpriz hamle geldi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, ara transfer dönemi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Eyüpspor’daki başarılı performansının ardından geçtiğimiz yaz Shakhtar’ın başına geçen Turan, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Hakan Çalhanoğlu Arda Turan'ı yakalayacak

GELECEĞİN YILDIZI

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaparak dikkatleri üzerine çeken Karabağ’ın 24 yaşındaki sol beki Toral Bayramov’u transfer etmek istiyor. Bayramov’un bu sezonki performansı ise göz kamaştırıyor.

Avrupa kulüplerinin de takibindeki genç oyuncu 12 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Bayramov ayrıca hem sol bek hem sağ bek hem de sağ kanatta görev alabiliyor.

Toral Bayramov birçok Avrupa kulübünün takibinde

YÖNETİMİ İKNA ETTİ

Arda Turan'ın Toral Bayramov transferi için Shaktar yönetiminin ikna ettiği de haberde yer aldı. Ukrayna temsilcisinin önümüzdeki günlerde transfer için resmen harekete geçmesi bekleniyor.

EYÜPSPOR'DA OLMAMIŞTI

İddialara göre Arda Turan, Eyüpspor’u çalıştırdığı dönemde de Bayramov’u kadrosuna katmak istemişti. O dönem gerçekleşmeyen transfer için şimdi daha güçlü bir adım atılıyor. Shaktar yönetimi de Bayramov’un 2-3 yıl içinde Avrupa’ya yüksek bedelle transfer olabileceğini düşünüyor.

Arda Turan Eyüpspor'da Bayramov'u çok istemişti

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Karabağ ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bayramov’un güncel piyasası 1.5 milyon Euro değerinde.

Bu durum, Shakhtar Donetsk için cazip bir fırsat olarak dikkat çekiyor.

Arda Turan’ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer görüşmelerinin kısa sürede başlaması bekleniyor.