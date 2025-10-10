Arda Turan sürprizi: Eyüpspor'da olmadı! Ukrayna'ya getiriyor

Arda Turan sürprizi: Eyüpspor'da olmadı! Ukrayna'ya getiriyor
Yayınlanma:
Eyüpspor'un teknik direktörüyken ısrarla istediği yıldız transferini yapamayan Arda Turan, Shakhtar Donetsk yönetimini ikna etti. Toral Bayramov için flaş hamle!

Arda Turan’dan sürpriz hamle geldi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, ara transfer dönemi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
Eyüpspor’daki başarılı performansının ardından geçtiğimiz yaz Shakhtar’ın başına geçen Turan, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Hakan Çalhanoğlu Arda Turan'ı yakalayacakHakan Çalhanoğlu Arda Turan'ı yakalayacak

GELECEĞİN YILDIZI

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaparak dikkatleri üzerine çeken Karabağ’ın 24 yaşındaki sol beki Toral Bayramov’u transfer etmek istiyor. Bayramov’un bu sezonki performansı ise göz kamaştırıyor.

Avrupa kulüplerinin de takibindeki genç oyuncu 12 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Bayramov ayrıca hem sol bek hem sağ bek hem de sağ kanatta görev alabiliyor.

toral-bayramov.webp
Toral Bayramov birçok Avrupa kulübünün takibinde

YÖNETİMİ İKNA ETTİ

Arda Turan'ın Toral Bayramov transferi için Shaktar yönetiminin ikna ettiği de haberde yer aldı. Ukrayna temsilcisinin önümüzdeki günlerde transfer için resmen harekete geçmesi bekleniyor.

EYÜPSPOR'DA OLMAMIŞTI

İddialara göre Arda Turan, Eyüpspor’u çalıştırdığı dönemde de Bayramov’u kadrosuna katmak istemişti. O dönem gerçekleşmeyen transfer için şimdi daha güçlü bir adım atılıyor. Shaktar yönetimi de Bayramov’un 2-3 yıl içinde Avrupa’ya yüksek bedelle transfer olabileceğini düşünüyor.

2023/07/18/ardaturan.webp
Arda Turan Eyüpspor'da Bayramov'u çok istemişti

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Karabağ ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bayramov’un güncel piyasası 1.5 milyon Euro değerinde.
Bu durum, Shakhtar Donetsk için cazip bir fırsat olarak dikkat çekiyor.
Arda Turan’ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer görüşmelerinin kısa sürede başlaması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Spor
"Neden erken giriyorsun Hande? Artık Orro var!"
"Neden erken giriyorsun Hande? Artık Orro var!"
Galatasaray sözleşmeyi uzattı: Babasının mirasını açıkladı
Galatasaray sözleşmeyi uzattı: Babasının mirasını açıkladı
Tedesco raporunu verdi: İlk yolcu belli oldu
Tedesco raporunu verdi: İlk yolcu belli oldu