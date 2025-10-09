Hakan Çalhanoğlu Arda Turan'ı yakalayacak

İtalyan devi Inter'in formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynayacağı mücadelede forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak.

A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 12 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Hakan, Bulgaristan karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu olacak.

99 MAÇTA 21 GOL ATTI

99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 gol atan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında oynaması durumunda milli forma ile 100 maça çıkan ve milli formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış olacak.

Hakan Çalhanoğlu kararı verildi

Hakan, 2 maç daha oynarsa 101 maçlı Emre Belözoğlu'nu, 4 maç daha oynarsa 3. sıradaki Bülent Korkmaz'ı da yakalayacak.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.