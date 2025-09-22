Hakan Çalhanoğlu kararı verildi

Yaz transfer döneminde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrılmadı ve Inter'de kalmıştı.

INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN KARAR ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter yönetimi Hakan Çalhanoğlu hakkında kararını verdi.

Geçen yaz transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetiminin önümüzdeki yaz ayrılması için kolaylık sağlanacağı belirtildi.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Bu gelişme sonrası Türkiye ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının güçlü bir ihtimal olduğu ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARİYERİ

Bu sezon Inter formasıyla 4 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 302 dakika sahada kaldı ve bu maçlarda 2 gol atarken 2 de asist yaptı.