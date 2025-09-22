Galatasaray 2.06'lık yeni transferini açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Freddie Gillespie, 2025-26 sezonunda Galatasaray forması giyecek. NBA’de Toronto Raptors ve Orlando Magic deneyimlerinin yanı sıra Almanya, Sırbistan, Avustralya ve son olarak İtalya’da Olimpia Milano ile EuroLeague seviyesinde forma giyen Gillespie, sarı kırmızılı ekibimizin pota altındaki yeni gücü olacak.

Freddie Gillespie’ye parçalı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.

Galatasaray'ın yeni transferi Gillespie

Freddie Gillespie Kimdir?

Frederick Gillespie, 14 Haziran 1997’de St. Paul, Minnesota’da doğdu. 2.06 m boyundaki Amerikalı uzun, güçlü fiziği (112 kg), atletizmi ve blok tehditleriyle tanınan bir pivot.

Basketbola East Ridge Lisesi’nde başladıktan sonra NCAA kariyerine Carleton College’da adım attı. Burada geçirdiği iki sezonun ardından 2017’de Baylor Üniversitesi’ne transfer oldu. 2019-20 sezonunda 9.8 sayı – 9.3 ribaund – 2.3 blok ortalamalarıyla hem Big 12 All-Defensive Team hem de All-Big 12 Second Team seçildi. Aynı sezon “Big 12 Most Improved Player” ödülünün de sahibi oldu.

Profesyonel kariyerine 2020’de başladı. Toronto Raptors ile NBA’de 20 maça çıkan Gillespie, 5.6 sayı – 4.9 ribaund – 1.1 blok ortalamaları yakaladı. Aynı dönemde Memphis Hustle ve Orlando Magic formalarıyla da NBA ve G-League tecrübeleri kazandı.

Avrupa kariyerinde ilk durağı Bayern Münih oldu. 2022-23 sezonunda EuroLeague’de 6.0 ribaund ortalamasıyla öne çıktı ve BBL Kupası’nı kazandı. 2023-24 sezonunun bir bölümünde Crvena Zvezda forması giyerek Adriyatik Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2024-25 sezonuna New Zealand Breakers ile başlayan Gillespie, burada 6.9 sayı – 5.3 ribaund – 1.8 blok ortalamasıyla pota altında fark yarattı. Aynı sezonun devamında Olimpia Milano’ya transfer oldu ve EuroLeague’de 20 maçta görev aldı. İtalya Kupası’nda final oynama başarısı gösterdi.

Profesyonel Kariyeri

???????? Toronto Raptors / Orlando Magic (NBA, 2020–2022)

• Toronto Raptors ile NBA’de 20 maç: 5.6 sayı – 4.9 ribaund – 1.1 blok

• Orlando Magicile NBA’de 9 maç ve Memphis Hustle (G-League) formalarıyla ek süreler ve gelişim dönemi

Bayern Münih (2022–2023)

• 24 EuroLeague maçı, 4.3 sayı 6.0 ribaund ortalaması

• 37 Almanya Ligi maçı, 5.8 sayı, 6.1 ribaunt BBL Kupası şampiyonluğu

Crvena Zvezda (2023–2024)

• Adriyatik Ligi şampiyonluğu

• EuroLeague’de 15 maçlık deneyim

New Zealand Breakers (2024–2025)

• 6.9 sayı – 5.3 ribaund – 1.8 blok ortalaması

• NBL’de ligin en etkili savunma oyuncularından biri

Olimpia Milano (2025)

• Serie A’da 14, EuroLeague’de 20 maçta forma giydi

• İtalya Kupası finalisti

Başarılar ve Öne Çıkanlar

• All-Big 12 İkinci Beş & Big 12 En Fazla Gelişim Gösteren Oyuncu (2020)

• Big 12 En İyi Defansif Takım (2020)

• German BBL Cup Şampiyonu (2023)

• Adriyatik Ligi Şampiyonu (2024)

• İtalay Kupası Finalisti (2025)