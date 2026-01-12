Ankaragücü'nde kriz: Antrenmanlara çıkmayacaklarını açıkladılar
Ankaragücü'nde altyapı antrenörleri ve çalışanları, 5 aydır maaş alamadıklarını belirterek antrenmanlara çıkmayacaklarını açıkladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak 24 Erzincanspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Ankaragücü’nde işler karıştı.
ANTRENMANLARA ÇIKMAYACAKLAR
Mali krizle boğuşan Başkent ekibinde altyapı antrenörleri ve çalışanları, yaptıkları açıklamayla antrenmanlara çıkmayacaklarını duyurdu.
5 AYDIR MAAŞLAR YATMIYOR
Ortak bir açıklama yapan çalışanlar, 5 ay maaş alamadıklarını belirtti. Yapılan açıklamada ayrıca çalışma şartlarının iyileştirilmediğini aktarılarak tesislerde doğalgaz, erzak ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanmadığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Bugüne kadar tüm olumsuzluklara rağmen görevlerimizi büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdürdük. Ancak çalışma şartlarının uzun süredir iyileştirilmemesi, maaşlarımızın 5 aydır ödenmemesi ve tesislerde temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle artık antrenmanlara gelecek yol masraflarını dahi karşılayamayacak duruma gelmiş bulunmaktayız.
- Bu şartlar altında, yaşanan mağduriyetin daha fazla derinleşmemesi adına, pazartesi günü itibarıyla altyapı antrenmanlarına çıkmama kararı almak zorunda kaldık.