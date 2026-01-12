Ankaragücü'nde kriz: Antrenmanlara çıkmayacaklarını açıkladılar

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak 24 Erzincanspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Ankaragücü’nde işler karıştı.

ANTRENMANLARA ÇIKMAYACAKLAR

Mali krizle boğuşan Başkent ekibinde altyapı antrenörleri ve çalışanları, yaptıkları açıklamayla antrenmanlara çıkmayacaklarını duyurdu.

5 AYDIR MAAŞLAR YATMIYOR

Ortak bir açıklama yapan çalışanlar, 5 ay maaş alamadıklarını belirtti. Yapılan açıklamada ayrıca çalışma şartlarının iyileştirilmediğini aktarılarak tesislerde doğalgaz, erzak ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: