Ankaragücü'nde kriz: Antrenmanlara çıkmayacaklarını açıkladılar

Ankaragücü'nde kriz: Antrenmanlara çıkmayacaklarını açıkladılar
Yayınlanma:
Ankaragücü'nde altyapı antrenörleri ve çalışanları, 5 aydır maaş alamadıklarını belirterek antrenmanlara çıkmayacaklarını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak 24 Erzincanspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Ankaragücü’nde işler karıştı.

Galatasaray'da istifa etmeyi düşünüyor: Yağmurluk krizi sonrası açıklamaGalatasaray'da istifa etmeyi düşünüyor: Yağmurluk krizi sonrası açıklama

ANTRENMANLARA ÇIKMAYACAKLAR

Mali krizle boğuşan Başkent ekibinde altyapı antrenörleri ve çalışanları, yaptıkları açıklamayla antrenmanlara çıkmayacaklarını duyurdu.

141120201332504097671.webp

5 AYDIR MAAŞLAR YATMIYOR

Ortak bir açıklama yapan çalışanlar, 5 ay maaş alamadıklarını belirtti. Yapılan açıklamada ayrıca çalışma şartlarının iyileştirilmediğini aktarılarak tesislerde doğalgaz, erzak ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Bugüne kadar tüm olumsuzluklara rağmen görevlerimizi büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdürdük. Ancak çalışma şartlarının uzun süredir iyileştirilmemesi, maaşlarımızın 5 aydır ödenmemesi ve tesislerde temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle artık antrenmanlara gelecek yol masraflarını dahi karşılayamayacak duruma gelmiş bulunmaktayız.
  • Bu şartlar altında, yaşanan mağduriyetin daha fazla derinleşmemesi adına, pazartesi günü itibarıyla altyapı antrenmanlarına çıkmama kararı almak zorunda kaldık.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Spor
Hande Baladın'dan kötü haber
Hande Baladın'dan kötü haber
Fenerbahçe'nin Süper Kupa geliri ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Süper Kupa geliri ortaya çıktı
Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi
Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi