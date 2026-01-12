Galatasaray'da istifa etmeyi düşünüyor: Yağmurluk krizi sonrası açıklama

Yayınlanma:
Süper Kupa sonrası konuşan Gökhan Dinç, Abdullah Kavukçu'nun eleştiri ve baskılar nedeniyle istifa etmeyi düşündüğünü söyledi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Alınan mağlubiyet Galatasaray’da şok etkisi yaratırken eleştiri okları yönetime çevrildi.

ABDULLAH KAVUKÇU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Geciken transferler ve yağmurluk krizi nedeniyle Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu hedef haline geldi.

abdullah-kavukcu.jpeg

“İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

Abdullah Kavukçu’ya yönelik eleştiriler üzerine Spor Gecesi Youtube kanalında konuşan Gökhan Dinç’ten flaş bir istifa iddiası geldi. Dinç açıklamasında Kavukçu’nun istifa etmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Gökhan Dinç’in ifadeleri şu şekilde:

Yakın zamanda Abdullah Kavukçu'nun yakın arkadaş çevresine 'Ben bu işten çok sıkıldım, hayatımda böyle bir baskı görmedim ve çok da rahat çalışamıyorum, ben ne yapacağımı bilmez haldeyim, istifa etmeyi bile düşünüyorum' dediğini öğrenmiş bulunmaktayım. Hatta kulüpte de bunların konuşulduğu, kulüp içine kadar bu işin gittiği, Abdullah Kavukçu'nun istifayı düşünüp düşünmediğine ilişkin artık insanların koridorlarda konuştuğuna dair bilgiler de geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
Galatasaray 3 gün önce imzaya getirmişti: Apar topar geri dönüyor
