Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - KONYASPOR: İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Marko, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Bardhi, Umut Nayir

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan.

AVAR koltuğunda Mehmet Salih Mazlum oturacak.

GALATASARAY 5'TE 5 YAPTI

Süper Lig'de oynadığı 5 maçı da kazanan sarı kırmızılılar, topladığı 15 puanla zirvede yer alıyor.

4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Konyaspor ise 7 puanla 9. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

