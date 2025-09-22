Markus Gisdol'dan Beşiktaş açıklaması

Markus Gisdol'dan Beşiktaş açıklaması
Yayınlanma:
Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecek Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Markus Gisdol, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözlerJose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözler

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Gisdol, Antalyaspor karşısında son dakikada kazandıkları puandan dolayı mutlu olduğunu ve takım için önemli bir puan alındığını söyledi.

Beşiktaş maçına hazırlandıklarını ve bu karşılaşmada 8 oyuncudan eksik sahaya çıkacaklarını belirten Gisdol, "Şimdi tamamen farklı bir durumda, farklı bir maç oynayacağız. 8 oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz ona bakıyoruz." dedi.

Puan olarak ligde istediği durumda olmamasına rağmen Beşiktaş'ın Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:

"Belki şu an Beşiktaş zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş, Türkiye liginin en önemli takımlarından biri. Şu an puanlarına baktığımız zaman o seviyede olmasa da çok önemli rakip. Beşiktaş ile bizim takımımızı çok karşılaştırmamamız lazım. Onların 5-6 hatta 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım.

Her hafta farklı 11'lerle sahaya çıkmayı tercih eden antrenörlerden değilim. Daha ziyade aynı oyuncuları kullanmayı isterim. Ama biliyorsunuz geçen maçlarda yaşadığımız sakatlıklar, aramıza geç katılan oyuncular, dolayısıyla şu an bu durumdayız. Sabırlı olmamız lazım."

Sarı-kırmızılı kulübün Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso da her maça aynı ciddiyetle hazırlanarak galibiyet için çıktıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın gücünün farkında olduklarını dile getiren Cardoso, "Beşiktaş kuvvetli bir takım bunun farkındayız. Maç hazırlıklarını sürdürüyoruz. Beşiktaş'a karşı da istekli, arzulu bir şekilde oyunumuzu gösterip sahamızda oynayacağımız maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
Hakan Çalhanoğlu kararı verildi
Hakan Çalhanoğlu kararı verildi
Galatasaray 2.06'lık yeni transferini açıkladı
Galatasaray 2.06'lık yeni transferini açıkladı
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu