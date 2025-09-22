Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözler

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, ligde Rio Ave ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçimi hakkında konuşan Mourinho, "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir ilgim yok. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığı sorarsanız, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

Mourinho'nun diğer sözleri şu şekilde:

"Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Size gerçeği söylüyorum. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi.

Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum."

"Mario Branco, Benfica'ya geldiğinde ve Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimali yüzde 25 olduğunda iletişimimiz sona erdi. Hiçbir iletişim olmadı. Benfica, Karabağ'a kaybettiğinde eşimle birlikte Barcelona'daydım ve ertesi gün beni arayan o değil, başkandı.

Konuşmamızın bir anlamı olup olmadığını sordu ve konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye bitti. Bana inanmak isterseniz, harika, teşekkür ederim. Bana inanmak istemiyorsanız, inanmanız için yapabileceğim bir şey yok."