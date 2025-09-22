Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözler

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Rio Ave ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında flaş açıklamalar yaptı.

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, ligde Rio Ave ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilgili de konuştu.

TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdiTFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi

SEÇİM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçimi hakkında konuşan Mourinho, "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir ilgim yok. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığı sorarsanız, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

Mourinho'nun diğer sözleri şu şekilde:

"Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Size gerçeği söylüyorum. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi.

Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum."

"Mario Branco, Benfica'ya geldiğinde ve Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimali yüzde 25 olduğunda iletişimimiz sona erdi. Hiçbir iletişim olmadı. Benfica, Karabağ'a kaybettiğinde eşimle birlikte Barcelona'daydım ve ertesi gün beni arayan o değil, başkandı.

Konuşmamızın bir anlamı olup olmadığını sordu ve konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye bitti. Bana inanmak isterseniz, harika, teşekkür ederim. Bana inanmak istemiyorsanız, inanmanız için yapabileceğim bir şey yok."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
Hakan Çalhanoğlu kararı verildi
Hakan Çalhanoğlu kararı verildi
Galatasaray 2.06'lık yeni transferini açıkladı
Galatasaray 2.06'lık yeni transferini açıkladı
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu