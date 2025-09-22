TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifasını istediği öne sürülmüştü.

TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

''FERHAT GÜNDOĞDU GÖREVİNİN BAŞINDADIR''

Federasyonun Gündoğdu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.



Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

NE OLMUŞTU?

Basında çıkan iddialara göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevi bırakma kararı almış, Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ancak TFF tarafından bu iddialar yalanlandı.

2021-22 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapan Ferhat Gündoğdu, 23 Temmuz 2024'te ise ikinci kez bu göreve geldi.