Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında bahis soruşturması, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, hakemler açıklamasının yanı sıra Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşuyla ilgili de konuştu.

Hacıosmanoğlu, hakem kararlarıyla ilgili yapılan yorumlar nedeniyle yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

"AHLAK SINIRLARINI ZORLAYICI YORUMLAR"

Hesap soracağını belirten Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

Hacıosmanoğlu ABD’den döner dönmez açtı ağzını yumdu gözünü

"Medyadakiler ahlak sınırlarını zorlayıcı yorumlar yapıyorlar. Yayıncı kuruluşumuz var orada yayın yapanlar güç devşirmesi yapıyor. Aynı pozisyonlarla ilgili söylediklerine bakın. Onları da uyardım. Gereğini yapmazlarsa, bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde ihale var, hesabını soracağız.

Anadolu takımlarını küçümseyerek yorumlar yapmasınlar adil ve adaletli olsunlar. Ünlü eski hakemimiz yorum yapıyor aynı program içinde 2 aynı pozisyonu yorumluyor. Ne oluyorsa, telefon mu geliyor? Aynı program içinde 'böyle olmamıştı, şöyle olmuştu' diyor."