Burak Yılmaz kapıyı gösterdi: Galatasaray'da da oynamıştı

Gaziantep FK'da ligin ikinci yarısı öncesi ilk ayrılık yaşandı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın kapıyı gösterdiği Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı.

Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, ayrılık da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

35 yaşındaki Badou Ndiaye, Gaziantep FK'ya geçen sezon gelmişti.

Ndiaye Gaziantep FK'da 24 maçta oynarken, 1 gol attı.

Badou Ndiaye, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray'da da forma giymişti. 2019-20 sezonunda da Trabzonspor'da oynamıştı.