Burak Yılmaz kapıyı gösterdi: Galatasaray'da da oynamıştı
Yayınlanma:
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligin ikinci yarısı öncesi yıldız oyuncuya kapıyı gösterdi. Daha önce Galatasaray'da da oynayan futbolcuyla ayrılık resmen açıklandı.
Gaziantep FK'da ligin ikinci yarısı öncesi ilk ayrılık yaşandı.
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın kapıyı gösterdiği Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı.
Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, ayrılık da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
35 yaşındaki Badou Ndiaye, Gaziantep FK'ya geçen sezon gelmişti.
Ndiaye Gaziantep FK'da 24 maçta oynarken, 1 gol attı.
Badou Ndiaye, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray'da da forma giymişti. 2019-20 sezonunda da Trabzonspor'da oynamıştı.