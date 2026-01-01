Burak Yılmaz kapıyı gösterdi: Galatasaray'da da oynamıştı

Burak Yılmaz kapıyı gösterdi: Galatasaray'da da oynamıştı
Yayınlanma:
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligin ikinci yarısı öncesi yıldız oyuncuya kapıyı gösterdi. Daha önce Galatasaray'da da oynayan futbolcuyla ayrılık resmen açıklandı.

Gaziantep FK'da ligin ikinci yarısı öncesi ilk ayrılık yaşandı.
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın kapıyı gösterdiği Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı.

Burak Yılmaz'ın yıldızı Galatasaray maçında yok: TFF açıkladıBurak Yılmaz'ın yıldızı Galatasaray maçında yok: TFF açıkladı

Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, ayrılık da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

35 yaşındaki Badou Ndiaye, Gaziantep FK'ya geçen sezon gelmişti.

whatsapp-image-2026-01-01-at-10-02-45.jpeg

Ndiaye Gaziantep FK'da 24 maçta oynarken, 1 gol attı.
Badou Ndiaye, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray'da da forma giymişti. 2019-20 sezonunda da Trabzonspor'da oynamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Spor
Ajda Pekkan Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı reddetti
Ajda Pekkan Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı reddetti
Hacıosmanoğlu söyledi: Bahis skandalında tsunami etkisi yaratacak iddia
Hacıosmanoğlu söyledi: Bahis skandalında tsunami etkisi yaratacak iddia
2 Fenerbahçeli 1 Galatasaraylı var: Liste belli oldu
2 Fenerbahçeli 1 Galatasaraylı var: Liste belli oldu