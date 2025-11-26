Süper Lig ekibinin başında kalmak için 400 milyon lira verecek

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanırken Başkan Mehmet Kaya, adaylık kararını verdi. Başkanlığa talip olan Mehmet Kaya, yeni yönetim kurulu üye adaylarıyla bir araya geldi.

400 MİLYON TL KASA KOLAYLIĞI SAĞLAYACAK

Burada bir açıklama yapan Mehmet Kaya seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon TL’lik kasa kolaylığı sağlayacaklarını açıkladı. Bu vaat yazılı olarak da kayıt altına alındı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL NE ZAMAN?

Başkent ekibinde merakla beklenen olağanüstü genel kurul, 29 Kasım’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 6 Aralık’ta toplanacak.

15. SIRADALAR

Geride kalan 13 haftada 11 puan toplayan Gençlerbirliği, 15. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak.