Derbi öncesi Galatasaray'ı çıldırtacak karar: TFF son kararını açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle men cezası alan 28 futbolcunun itirazını karara bağladı. İçlerinde Eren Elmalı da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle men cezası alan futbolcuların yaptıkları itirazlara dair kararını verdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

28 FUTBOLCUYA KÖTÜ HABER

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karara itiraz eden 28 futbolcunun da başvurusu reddedildi.

Açıklamada PFDK’nın verdiği kararlarda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

EREN ELMALI DA REDDEDİLDİ

Başvurusu reddedilen isimlerde Galatasaray forması giyen Eren Elmalı da yer aldı. Açıklamada, "Futbolcu Evren Eren Elmalı’nın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Evren Eren Elmalı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle, karar verildi" denildi.

68ab7e1ca53e2a0b1a97d8bc.webp

BAŞVURUSU REDDEDİLEN İSİMLER

Başvurusu reddedilen isimler şu şekilde:

Adil Demirbağ, Alberk Koç, Ali Aytemur, Ali Emre Yanar, Barış Timur, Burak Asan, Çağlayan Menderes, Celil Yüksel, Emre Kaplan, Enes İşik, Erhan Çelenk, Evren Eren Elmalı, Furkan Bekleviç, Hakan Yeşil, Hüsamettin Yener, Kadir Seven, Kerem Kayaarası, Mert Önal, Muhammed Birkan Tetik, Muhammed Taha Güneş, Murat Cem Akpınar, Mustafa Alptekin Çaylı, Nazım Sangare, Osman Ertuğrul Çetin, Salih Malkoçoğlu, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Üzeyir Ergün.

