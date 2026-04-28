Galatasaray teşekkür etti: Ayrılık açıklandı

Galatasaray MCT Technic, ABD'li oyun kurucu Willi Cummings ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Willi Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN LİGDEKİ DURUMU

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 28 maçta 16 galibiyet alırken 12 de yenilgi elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde Tenerife'ye elenerek turnuvaya veda etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Spor
TRT müjdeyi açıkladı: Dev maç şifresiz yayınlanacak
TRT müjdeyi açıkladı: Dev maç şifresiz yayınlanacak
Anderson Talisca: Sorumluluk bana ait
Anderson Talisca: Sorumluluk bana ait