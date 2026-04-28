Süper Lig'de 31. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 31. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin YouTube hesabında yayımlanan kayıtlarda, Başakşehir - Kasımpaşa, Kayserispor - Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği - Kocaelispor maçlarındaki konuşmalar yer aldı.

İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'in 31. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

  • Başakşehir 4-0 Kasımpaşa
  • Eyüpspor 3-0 Gaziantep FK
  • Kayserispor 2-0 Çaykur Rizespor
  • Göztepe 2-0 Antalyaspor
  • Gençlerbirliği 1-0 Kocaelispor
  • Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
  • Alanyaspor 2-3 Samsunspor
  • Konyaspor 2-1 Trabzonspor
  • Beşiktaş 0-0 Fatih Karagümrük

GALATASARAY'IN 1 GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 74 yaptı ve 67 puanlı Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7'ye yükseltti.
Sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçından 1 galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

