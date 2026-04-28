Süper Lig'de 31. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 31. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 31. haftanın maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin YouTube hesabında yayımlanan kayıtlarda, Başakşehir - Kasımpaşa, Kayserispor - Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği - Kocaelispor maçlarındaki konuşmalar yer aldı.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'in 31. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
- Başakşehir 4-0 Kasımpaşa
- Eyüpspor 3-0 Gaziantep FK
- Kayserispor 2-0 Çaykur Rizespor
- Göztepe 2-0 Antalyaspor
- Gençlerbirliği 1-0 Kocaelispor
- Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
- Alanyaspor 2-3 Samsunspor
- Konyaspor 2-1 Trabzonspor
- Beşiktaş 0-0 Fatih Karagümrük
GALATASARAY'IN 1 GALİBİYETE İHTİYACI VAR
Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 74 yaptı ve 67 puanlı Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7'ye yükseltti.
Sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçından 1 galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.