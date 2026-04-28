Yılmaz Vural Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip oldu

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. ''Fenerbahçe'ye bir futbol aklı lazım'' ifadelerini kullanan Vural, ''Sağlığımız, heyecanımız yerinde ama tabi yönetici kardeşlerimiz ne düşünürler o ayrı'' yorumunu yaparak koltuğa talip oldu.

Teknik direktör Yılmaz Vural, Radyo Gol programında Berk Sayar'a açıklamalarda bulundu.
Vural, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılmasına dair yorum yaptı.

''NORMAL DEĞİL BU İŞLER''

Yılmaz Vural açıklamasında, ''Demek ki bütün suçlu teknik direktörlermiş. Penaltıyı Tedesco kullandı. Hakeme Tedesco kafa attı! Normal değil bu işler ama yöneticiler olduğu gibi duruyorlar orada. Bu durum artık Türkiye'de antrenör mağduriyetidir!'' dedi.

''FENERBAHÇE'YE BİR FUTBOL AKLI LAZIM''

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna talip olan Yılmaz Vural, ''Ben her takımda antrenörlük yapacak kapasiteye sahibim. Türkiye'de 3 büyük takım hariç hemen hemen tüm takımlarda çalıştım. Bu iş yaşlandıkça daha iyi yapılacak bir meslek. Fenerbahçe'ye bir futbol aklı lazım böyle olan teknik adamlar Türkiye'de var onlardan bir tanesi de benim. Sağlığımız, heyecanımız yerinde ama tabi yönetici kardeşlerimiz ne düşünürler o ayrı'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

