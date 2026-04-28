TRT müjdeyi açıkladı: Dev maç şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ve Bayern Münih arasında oynanacak mücadele, TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.
Parc des Princes'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
Scharer'in yardımcılıklarını İspanya'dan Angel Nevado ve Guadalupe Porras yapacak.
VAR'da Carlos Cerro, AVAR'da Guillermo Cuadra olacak.

FUTBOLSEVERLERE MÜJDE: MAÇ ŞİFRESİZ!

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi futbolseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Dev maç TRT 1'den naklen olarak ekranlara gelecek.

İKİ TAKIMIN YARI FİNAL YOLU

PSG, Şampiyonlar Ligi lig etabında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 14 puanla 11. sırada yer aldı ve play-off'lara kaldı.
Son 16 play-off turunda Monaco'yu eleyen PSG, son 16 turunda Chelsea'yi saf dışı bıraktı.
Çeyrek finalde ise Liverpool'u elemeyi başaran PSG, adını yarı finale yazdırdı.
Bayern Münih ise lig etabını 21 puan toplayarak 2. sırada bitirdi ve direkt olarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Atalanta ile eşleşen Bayern Münih, rakibini eleyerek çeyrek finale çıktı.
Bayern Münih çeyrek finalde Real Madrid'i saf dışı bıraktı ve yarı finale yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Spor
Galatasaray teşekkür etti: Ayrılık açıklandı
Galatasaray teşekkür etti: Ayrılık açıklandı
Anderson Talisca: Sorumluluk bana ait
Anderson Talisca: Sorumluluk bana ait