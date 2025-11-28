Süper Lig ekibinde istifalar art arda geldi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da iki istifa geldi. Yeşil-beyazlılarda yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizden sayın Celalettin Hakan Katırcı ve sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Geride kalan 13 haftada 15 puan toplayan Konyaspor, 10. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, ligin 14. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.