Murat Ülker Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: 'Çok yakında' diyerek açıkladı

Yayınlanma:
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Mutlu et mutlu ol" günü için hazırlanan Fenerbahçe Stadyumu maketinin satışa çıkacağını açıkladı.

Yıldız Holding'in gelenek haline getirdiği “Mutlu et mutlu ol” günü pek çok ünlü ismin katılımıyla geçtiğimiz hafta kutlandı.

STADYUM MAKETİ HEDİYE ETTİLER

Fenerbahçe sevgisi ile tanınan iş insanı Murat Ülker, davetlilere uzun süre isim sponsorluğunu yaptıkları Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin bir maketini hediye etti.

“ÇOK YAKINDA FENERIUM’LARDA”

Porselen maket taraftarların beğenisi toplarken Murat Ülker’den müjde geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat Ülker, maketin, Fenerium mağazalarında satışa çıkacağını duyurdu.

Murat Ülker açıklamasında “Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nun porselen maketi… O kadar güzel geri dönüşler aldık ki, gerçekten tam bir Mutlu Et Mutlu Ol hareketine dönüştü. Ne mutlu bize! Merak edenlere güzel haber: Çok yakında Fenerium’larda” dedi.

