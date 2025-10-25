Spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti
Spor basınının usta isimlerinden Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner’den acı haber geldi.
69 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti.
FAİK ÇETİNER KİMDİR?
Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım atan Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı. Çetiner, Türk Haberler Ajansı, Tercüman, Meydan Gazeteleri, ATV, Kanal A, HBB, Cine 5, Kanaltürk, TV8, Habertürk TV ve Fanatik'te çalıştı. 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve bypass ameliyatı olmuştu.
EN SON FENERBAHÇE İÇİN YAZMIŞTI
Son olarak 24 Ekim Cuma günü Fanatik’te bir yazı kaleme alan Faik Çetiner, Fenerbahçe’nin Stuttgart karşısında aldığı 1-0’lık galibiyeti değerlendirmişti.
