Spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti

Spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Spor basınının usta isimlerinden Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner’den acı haber geldi.

69 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım atan Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı. Çetiner, Türk Haberler Ajansı, Tercüman, Meydan Gazeteleri, ATV, Kanal A, HBB, Cine 5, Kanaltürk, TV8, Habertürk TV ve Fanatik'te çalıştı. 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve bypass ameliyatı olmuştu.

ekran-goruntusu-2025-10-25-121512.png
Faik Çetiner'in son yazısı

EN SON FENERBAHÇE İÇİN YAZMIŞTI

Son olarak 24 Ekim Cuma günü Fanatik’te bir yazı kaleme alan Faik Çetiner, Fenerbahçe’nin Stuttgart karşısında aldığı 1-0’lık galibiyeti değerlendirmişti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Spor
Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi
Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjde
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjde