Son isteği gerçek oldu: İngilizler Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Acun Ilıcalı’dan İngiltere’de gündem olan jest! 62 yaşındaki taraftarın son isteği gerçek oldu.

Hull City taraftarı Owen Griffiths, ömrünün son üç ayına girdiği söylenirken en büyük isteğini dile getirdi: Ömrü boyunca desteklediği takımını antrenmanda ziyaret etmek.

Acun Ilıcalı ünlü voleybolcuyla anlaştı

BBC'nin haberine göre Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Griffiths’i bizzat karşılayarak kendisiyle özel olarak ilgilendi.

Takımın futbolcuları ve teknik direktör Sergej Jakirovic de Griffiths ve kızı Sophie ile bizzat görüştü.

Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

DUYGUSAL SÖZLER

Taraftarın kızı Sophie, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım.

Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak.

O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım.

İNGİLİZLER ACUN ILICALI'YI KONUŞUYOR

Bu anlamlı buluşma, BBC’nin özel haberi ile İngiltere’de gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın taraftarına gösterdiği bu jest, Hull City camiasında takdir toplarken İngiliz medyasında da geniş yer buldu.