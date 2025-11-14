Son isteği gerçek oldu: İngilizler Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Son isteği gerçek oldu: İngilizler Acun Ilıcalı'yı konuşuyor
Yayınlanma:
Hull City sahibi Acun Ilıcalı, ileri evre alzheimer ve pankreas kanseriyle mücadele eden 62 yaşındaki taraftar Owen Griffiths’in son dileğini gerçekleştirerek İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

Acun Ilıcalı’dan İngiltere’de gündem olan jest! 62 yaşındaki taraftarın son isteği gerçek oldu.
Hull City taraftarı Owen Griffiths, ömrünün son üç ayına girdiği söylenirken en büyük isteğini dile getirdi: Ömrü boyunca desteklediği takımını antrenmanda ziyaret etmek.

Acun Ilıcalı ünlü voleybolcuyla anlaştıAcun Ilıcalı ünlü voleybolcuyla anlaştı

BBC'nin haberine göre Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Griffiths’i bizzat karşılayarak kendisiyle özel olarak ilgilendi.

acun.webp

Takımın futbolcuları ve teknik direktör Sergej Jakirovic de Griffiths ve kızı Sophie ile bizzat görüştü.

Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

DUYGUSAL SÖZLER

Taraftarın kızı Sophie, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım.
Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak.
O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım.

acun1.webp

İNGİLİZLER ACUN ILICALI'YI KONUŞUYOR

Bu anlamlı buluşma, BBC’nin özel haberi ile İngiltere’de gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın taraftarına gösterdiği bu jest, Hull City camiasında takdir toplarken İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Spor
Mourinho gözünü Beşiktaş'a dikti
Mourinho gözünü Beşiktaş'a dikti
Hacıosmanoğlu imzayı attı: Milli takıma yeni sponsor
Hacıosmanoğlu imzayı attı: Milli takıma yeni sponsor
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Rafa Silva toplantısı yapacak: Saati belli oldu
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Rafa Silva toplantısı yapacak: Saati belli oldu