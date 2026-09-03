Son dakika transferi: Sözleşmeyi imzaladı resmen açıklandı

Transferin son gününde Gaziantep FK, sol bek bölgesine flaş bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Kolombiya Milli Takımı’nda da forma giyen Deiver Machado ile prensip anlaşmasına vardı.

YÖNETİMİN HEDEFİ SOL BEK

Teknik direktör değişikliğinin ardından eksik bölgeler için çalışmalarını hızlandıran Gaziantep FK yönetimi, özellikle sol bek transferine odaklandı. Gaziantep 27'nin haberine göre Başkan Memik Yılmaz’ın yürüttüğü görüşmeler sonucunda 32 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu ile anlaşma sağlandı.

HAFTA SONU GAZİANTEP’TE

İmzayı atan Machado’nun hafta sonuna kadar Gaziantep’e gelerek formayı giymesi bekleniyor. Bu transfer, kulübün savunma hattına tecrübeli bir isim kazandıracak.

MACHADO’NUN PROFİLİ