1. Lig’de bahis krizi: 77 futbolcuya ceza

Trendyol 1. Lig'de milli ara sona erdi. 14. hafta, yarın saat 20.00’de oynanacak Manisa FK–Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Manisa temsilcisi, yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde sahaya çıkacak.

Ligde ilk 13 haftada üst sıralardaki takımlar birbirine yakın puanlarla ilerledi. Lider Sipay Bodrum FK, 27 puanla zirvede yer alıyor. Onu 26’şar puanla Atko Group Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 25’er puanla Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK takip ediyor.

Lider Sipay Bodrum FK, 23 Kasım Pazar günü Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak. Atko Grup Pendikspor, 22 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor’a; Amed Sportif Faaliyetler ise aynı gün Boluspor’a konuk olacak.

Ceza puanları nedeniyle -17 puanda yer alan Adana Demirspor ile yalnızca 4 puan toplayabilen Atakaş Hatayspor, son iki sırada bulunuyor.

77 FUTBOLCU CEZA ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 1. Lig’de forma giyen 77 futbolcu PFDK’ye sevk edildi. Bu oyunculardan 76’sına 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi. “Bahis oynadığı tespit edilen” 1 futbolcunun ise idari tedbiri sürüyor.

En fazla oyuncu sevki Boluspor’dan (7) yapılırken, Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Özbelsan Sivasspor’dan 5’er; Arda Çorum FK, Erzurumspor FK ve İstanbulspor’dan 6’şar futbolcu disipline gönderildi. Diğer kulüplerden de çok sayıda isim hakkında işlem başlatıldı.

Gol istatistiklerinde Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mbaye Diagne, 12 golle zirvede. Diagne’yi, 9 golle Sipay Bodrum FK’den Taulan Sulejmanov izliyor. Aynı takımdan Alfredo Ribeiro, Boluspor’dan Florent Hasani, Sakaryaspor’dan Romeo Mambenga ve Esenler Erokspor’dan Ayobami Kayode sekizer golle sıralanıyor.

Ligde en çok gol atan takımlar Sipay Bodrum FK ve Esenler Erokspor (34 gol), en az gol yiyen takım ise Atko Group Pendikspor (9 gol).