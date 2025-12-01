Son dakika | Derbinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla derbiyi Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

VAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN OLDU

Maça artık az bir zaman kalırken derbinin VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.

whatsapp-gorsel-2025-12-01-saat-12-12-58-7984fe87.jpg

FENERBAHÇE İSYAN ETMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamada, “Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır hafızalara kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine sahnelenmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Komsuoğlu, sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun devreye sokulduğunu öne sürerek, “TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, bu rezalete imza atan MHK’den hesap sormalıdır. Hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti ortaya koymaktadır” demişti.

whatsapp-gorsel-2025-12-01-saat-12-02-53-df0846fd.jpg

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan, Süper Lig’de görev yapan Türk futbol hakemi. 17 Mart 1988’de Balıkesir’de doğdu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Hakemlik kariyerine 2009’da Çanakkale bölgesinde başladı, 2017’de Süper Lig’de ilk maçını yönetti.
Ali Şansalan, özellikle son yıllarda yönettiği kritik Süper Lig maçlarıyla gündeme geldi. Derbilerde ve Türkiye Kupası finallerinde görev alması, onu Türk futbol kamuoyunda en çok konuşulan hakemlerden biri haline getirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran

Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

