Fenerbahçe'de derbi öncesi Osimhen kararı
Yayınlanma:
Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Tedesco, derbi öncesi Victor Osimhen kararını verdi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi son antrenmanını yapan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?

SKRINAR’A OSIMHEN GÖREVİ

Yapılan son taktik antrenmanda Domenico Tedesco, Victor Osimhen tehdidi için planını oyuncularına anlattı. İtalyan teknik adam, Milan Skriniar’ı Victor Osimhen’i tutması için özellikle görevlendirdi. Oosterwolde ise arkaya sarkmaları engelleyecek.

746e8cee-bc5c-4c83-82a5-eb661e6037ce.webp

MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran

Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

2024/11/08/hbfb.jpg

PUAN DURUMU

Süper Lig’de geriden kalan 13 haftada 32 puan toplayan Galatasaray, derbiye lider gidiyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor

