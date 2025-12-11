Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında flaş bir gelişme daha yaşandı.

Konyaspor, tutuklanan futbolcusu Alassane Ndao’nun sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Senegalli oyuncu savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek bahis kuponlarının kendi bilgisi dışında yapıldığını ileri sürmüştü.

BAHİS OYNADIĞINA DAİR DELİLLER AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sevk yazısında Ndao’nun kendi takımının maçına bahis oynadığına dair deliller bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KUPON

En dikkat çekici iddia, 20 Ekim 2024’te oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçına “rakip takım için ilk yarı sonucu ve maç sonucu” şeklinde bahis yaptığı yönünde oldu.

Ndao’nun futbolcu olduğu dönemde 5 bin - 10 bin TL arası üç kupon yaptığı, bunlardan ikisini kaybettiği, birinden ise 22 bin TL kazanç sağladığı ileri sürüldü. Bahis oynanan maçta Ndao sahaya çıkmamış ancak 18 kişilik kadroda yer almıştı.

Ndao, bahis sitesine üye olmadığını iddia etmişti. Türkiye’de finansal işlerini yürüten Sakhewar Fall (Samba) isimli kişinin telefon ve bankacılık şifrelerine sahip olduğunu, kendisinin haberi olmadan Nesine üzerinden üyelik açıp bahis oynadığını söyledi. Bu durumu sonradan öğrendiğini, bahis oynamadığını ve Samba hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Senegalli futbolcu, tüm süreçte suçsuz olduğunu savundu.