Sivasspor penaltıyla kazandı

Yayınlanma:
Sivasspor, 1. Lig'de konuk ettiği Boluspor'u Cihat Çelik'in penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

1. Lig'in 15. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Dk. 58 Kamil Fidan), Charisis, Emirhan Başyiğit, Avramovski (Dk. 65 Aly Malle), Badji (Dk. 65 Bekir Turaç Böke)

​​​​​​​Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 59 İbrahim Rasheed), Lima (Dk. 72 Işık Kaan Arslan), Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu (Dk. 45 Bartu Kulbilge), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 72 Rahman Buğra Çağıran), Kouagba, Onur Öztonga, Balburdia (Dk. 72 Boakye)

Gol: Dk. 45+2 Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor),

Kırmızı kart: Dk. 43 Türker Dırdıroğlu (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Uğur Çiftçi, Dk. 89 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor), Dk. 40 Lima, Dk. 44 Balburdia, Dk. 52 Ömürcan Artan, Dk. 54 Liço, Dk. 72 İbrahim Rasheed, Dk. 73 Barış Alıcı, Dk. 88 Onur Öztonga, 90+3 Işık Kaan Arslan (Boluspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

