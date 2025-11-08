Sivas Manisa arasında nefes kesen maç: 5 gol 1 kırmızı 7 sarı kart

Sivas Manisa arasında nefes kesen maç: 5 gol 1 kırmızı 7 sarı kart
Yayınlanma:
Sivasspor ile Manisa FK arasındaki nefes kesen maçta 5 gol, 1 de kırmızı kart çıktı. 30 dakika 10 kişi oynayan ev sahibi takım maçı kazandı.

TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında Manisa FK'yi 3-2 yendi.

Ev sabihi takım 60. dakikada Ethemi'nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle 30 dakika 10 kişi mücadele etti.

SİVASSPOR-MANİSA FK: 3-2

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 36 Özkan Yiğiter), Avramovski (Dk. 46 Kamil Fidan), Luan (Dk. 81 Aly Malle), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Badji (Dk. 46 Ethemi)

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 86 Ada İbik), Toure (Dk. 67 Yunus Emre Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 73 Fırat İnal), Lindseth, Burak Süleyman, Diony (Dk. 46 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 39 Diony (Penaltıdan), Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK), 45+3 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan), Dk. 65 ve 83 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 60 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Avramovski, Dk. 38 Luan, Dk. 77 Okan Erdoğan, Dk. 80 Mehmet Talha Şeker (Özbelsan Sivasspor) 45+1 Yasin Güreler, 45+2 Toure, Dk.90+4 Herelle (Manisa FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

