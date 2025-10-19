Sinner 6 milyon doları kaptı

Sinner 6 milyon doları kaptı
Yayınlanma:
Six Kings Slam Turnuvası'nda Alcaraz'ı yenen Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz’ı 2-0 yendi.

6-2 VE 6-4'LÜK SETLERLE DEVİRDİ

Başkent Riyad’daki ANB Arena’da oynanan final maçında Sinner, dünya klasmanında zirvede yer alan rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltıDeniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı

6 MİLYON DOLARI KAPTI

Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, 1,5 milyon dolar katılım, 4,5 milyon dolar şampiyonluk olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Üç gün süren turnuvada Sinner ve Alcaraz'ın yanı sıra Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas mücadele ederken, sonuçlar ATP sıralamasına ve oyuncuların karşılıklı galibiyet-mağlubiyet istatistiklerine dahil edilmedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Spor
Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı
Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi