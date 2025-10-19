Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 yendi ve yoluna namağlup devam ederek puanını 25'e yükseltti.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Hakemin devam kararı doğru ancak top Barış Alper'e çarpmıyor hakemin verdiği aut kararı yanlış.

Bülent Yıldırım: Ben burada hücum faul verilmesi kanaatindeyim.

Bahattin Duran: Burada penaltı olmadığını düşünüyorum sebebi ise Barış Alper'in rakibine yaptığı müdahaleden kaynaklı. Barış Alper'in olmadığı durumda bu pozisyon yaşanmayacağından dolayı devam kararı doğru.

BAŞAKŞEHİR'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Sahada bunu yardımcı hakem devam ettirebilir. Bence çok eleştirilecek bir durum yok. Abdülkerim'in eli referans alınmıyor. Teknolojiye güveniyoruz. Onun için ofsayt doğru.

Bülent Yıldırım: Uğurcan'ın ayağı kale çizgisine daha yakın. Sanal zeka Abdülkerim ile Shomurodov'un mesafesini kıyaslıyor ve burun farkıyla ofsaytta olduğu görülüyor.

GALATASARAY'IN GOLÜ ÖNCESİNDE ELLE OYNAMA VAR MI?

Bülent Yıldırım: Top Kemen'in sol koluna temas ediyor. Ceza sahası içinde de olsa penaltı olacak kadar açık.

Bahattin Duran: Net bir elle oynama. Başlama prosedürü de doğru. Temiz bir pozisyon.

BAŞAKŞEHİR'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Söylemesi çok kolay bir pozisyon değil. Bu açılardan eline geliyor veya gelmiyor diyemiyorum. Sabaha kadar izlesek karar veremeyiz.

Bahattin Duran: Eğer ki top parmaklarına bile geliyorsa penaltı.

Bülent Yıldırım: Ben de hakem kararına burada saygı duyarım.

LUCAS TORREIRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Burada kararı verse dahi beklemesi lazımdı çünkü pozisyonun devamı penaltı. Bence burada bir faul ve ofsayt yok. Devamında ise Sallai'nin kontrolsüz bir müdahalesi var ve pozisyon penaltı fakat düdük çaldığı için onun bir hükmü yok ama hakem bir nefes bekleyip sonrasına bir fırsat vermesi lazımdı.

Bahattin Duran: Burada Torreira'ya yapılan bir müdahale yok ve devamında ofsayt da yok. Sonrasında ise Sallai'nin yaptığı kontrolsüz müdahalenin penaltı ve sarı kart olması gerekiyordu.