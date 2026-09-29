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Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na acil çağrı! Yapması gerekeni açıkladı: Ayküsü düşük

A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yenilmesinin ardından Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na acil çağrı yaptı ve yapması gerekeni açıkladı. Engin, "Ayküsü düşük" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na acil çağrı! Yapması gerekeni açıkladı: Ayküsü düşük

A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yenilmesinin ardından maçı değerlendiren yorumcu Sinan Engin, TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na acil çağrıda bulundu. Yapması gerekeni açıklayan Engin "Ayküsü (IQ) düşük" ifadesini kullandı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı sert bir dille eleştiren Engin, "İtalya Milli Takımı için formsuz dediler ama bizim İtalyan daha formsuz" dedi.

"FUTBOLCULARA YAZIK OLUYOR"

Engin, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"İtalyanlar formsuz dediler ama bizim İtalyan daha formsuz. Vincenzo Montella’ya neden teslim olduk? 3-4 milyon euro alıyor, Allah daha çok versin ama bir sürü Türk teknik adam var. Montella ile Milli Takım olmuyor. Teknik direktör Montella ile yolların ayrılması gerekiyor. Yakında bu iş İbrahim Hacıosmanoğlu’na dönecek. Yarın çağırıp ‘Hoca seninle olmuyor’ desin ve vedalaşsın. Belçika maçını kazanamazsak kesin vedalaşsın. Futbolculara da yazık. Yanlış yönetiliyor, yanlış bir teknik adam var. Montella’nın futbol ayküsü (IQ) düşük, beceriksiz, oyun okuması sıfır. Hiçbir şey yapamıyorsan 8 kişi savunma yap."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım İtalya Sinan Engin Montella İbrahim Hacıosmanoğlu
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