Sinan Engin Monaco Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Yayınlanma:
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Monaco-Galatasaray maçının sonucunu duyurdu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftasında bu akşam deplasmanda Fransa Ligi takımlarından Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Monaco'daki II. Louis Stadı'nda yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

2024/11/07/hbgs.jpgŞampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan sarı kırmızılı takım daha sonra Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi.

Galatasaray, 5. hafta maçında ise kendi sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Haftaya 9 puanla 14. sırada giren temsilcimiz, Monaco deplasmanında kazanması halinde ilk 8 için iddiasını sürdürecek.

SİNAN ENGİN MONACO-GALATASARAY MAÇININ SONUCUNU AÇIKLADI

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Monaco Galatasaray maçının sonucunu duyurdu.

Sinan Engin, karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Engin, Beyaz TV'deki programda "Monaco-Galatasaray... Galatasaray kazanır" dedi. Engin buna gerekçe olarak da "Galatasaray Monaco'dan daha iyi takım" yorumunu yaptı.

Engin, UEFA Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe'nin Norveç'te Brann'ı yeneceğini iddia etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

