Monaco Galatasaray işte ilk 11: 1 iyi 1 kötü haber

Monaco Galatasaray işte ilk 11: 1 iyi 1 kötü haber
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Monaco karşısında. İşte ilk 11! 1 iyi, 1 kötü haber.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta maçında bu akşam Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Monaco'daki II. Louis Stadı'nda yapılacak maçın başlama saati 23.00.. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Zorlu maç TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY 4. GALİBİYET PEŞİNDE

Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladı. Daha sonra ise Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. 5. hafta maçında ise kendi sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray'a Monaco maçı öncesi müjdeli haber: Yıldız oyuncu kadroya alındıGalatasaray'a Monaco maçı öncesi müjdeli haber: Yıldız oyuncu kadroya alındı

Haftaya 9 puanla 14. sırada giren temsilcimiz, kazanması halinde ilk 8 için iddiasını sürdürecek.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı kırmızılı takımda 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı yok. Kazımcan Karataş da UEFA listesinde yer almıyor.

2024/11/07/hbgs.jpgMaç öncesi yapılan son antrenmandan 1 iyi 1 de kötü haber geldi. Son idmanda yer alan Jakobs, iğneyle de olsa Monaco’ya karşı forma giyebilecek. Lemine ise oynayamayacak.

MONACO-GALATASARAY İŞTE İLK 11'LER

Karşılaşmaya takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Spor
Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmış
Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmış
Salah'a Fenerbahçe çağrısı ortalığı karıştırdı
Salah'a Fenerbahçe çağrısı ortalığı karıştırdı
TFF'nin vereceği kararı açıkladı: Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?
TFF'nin vereceği kararı açıkladı: Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi?