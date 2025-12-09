Monaco Galatasaray işte ilk 11: 1 iyi 1 kötü haber

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta maçında bu akşam Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Monaco'daki II. Louis Stadı'nda yapılacak maçın başlama saati 23.00.. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Zorlu maç TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY 4. GALİBİYET PEŞİNDE

Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladı. Daha sonra ise Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. 5. hafta maçında ise kendi sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray'a Monaco maçı öncesi müjdeli haber: Yıldız oyuncu kadroya alındı

Haftaya 9 puanla 14. sırada giren temsilcimiz, kazanması halinde ilk 8 için iddiasını sürdürecek.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı kırmızılı takımda 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı yok. Kazımcan Karataş da UEFA listesinde yer almıyor.

Maç öncesi yapılan son antrenmandan 1 iyi 1 de kötü haber geldi. Son idmanda yer alan Jakobs, iğneyle de olsa Monaco’ya karşı forma giyebilecek. Lemine ise oynayamayacak.

MONACO-GALATASARAY İŞTE İLK 11'LER

Karşılaşmaya takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.