Galatasaray'a Monaco maçı öncesi müjdeli haber: Yıldız oyuncu kadroya alındı
Galatasaray'ın Monaco maçı kadrosu açıklandı. Müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncunun kadroya alındığı belirtildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın gece deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

2024/11/07/hbgs.jpgTeknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı kırmızılı takım daha sonra da özel uçakla Fransa'ya gitti.

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarın 23.00’de Monaco’yla karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 9 puanla 14. sırada.

Monaco ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan aldı ve 23. sırada yer alıyor.

YILDIZ FUTBOLCU KADROYA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'a Monaco maçı öncesi müjdeli haber geldi. Açıklanan kadroya yıldız oyuncu Ismail Jakobs da alındı. Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina ise Monaco maçının kadrosuna alınmadı.

Monaco maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok! Resmi açıklama geldiMonaco maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

