Monaco maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok! Resmi açıklama geldi

Monaco maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok! Resmi açıklama geldi
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynanacak Monaco Galatasaray maçı öncesi sarı Kırmızılıları yıkan haberi kulüp doktoru Yener İnce açıkladı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, yoğun maç trafiği ve sakatlıklar nedeniyle dar rotasyonda risk almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Galatasaray, Monaco maçı öncesi son antrenmanını tamamlarken kulüp doktoru Yener İnce, takımın sağlık durumu ve rotasyon planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İnce, sıkışık fikstür ve cezalı oyuncular nedeniyle teknik ekiple birlikte riskli kararlar almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu

"RİSK ALIYORUZ"

İnce, milli takımlardan sakat dönen dört oyuncu ve uzun süredir cezalı olan üç savunmacı nedeniyle kadroda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. “Bazı oyuncularımızı normal şartlarda tıbbi açıdan kullanmayı hiç düşünmeyeceğimiz halde belli dakikalar oynatmak zorunda kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

3 YILDIZ YOK!

Monaco maçı öncesi kadro durumuna da değinen İnce, “Lemina, Kaan Ayhan ve Singo bizimle olmayacak. Diğer oyuncular için testler yapacağız, ne kadar süreyle faydalı olabileceklerine bakacağız.” dedi.

Oyuncu sağlığının her şeyin başında geldiğini vurgulayan İnce, “Burası sağlık için spor yapılan bir yer değil, çok önemli bir markanın kıymetli alanlarda mücadelesi var. Oyuncular durumlarının bilincinde, biz de tıbbi gerçekleri unutmadan kararlar veriyoruz.” açıklamasını yaptı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Rotasyon konusunda gelen eleştirileri anlayışla karşıladığını belirten İnce, “Galatasaray taraftarının mutluluğu ve başarısı her şeyden önde. Oyuncu sağlığını riske etmiyoruz, belli oranlarda kullanmak zorundayız.” diyerek taraftara mesaj verdi.

Galatasaray, Monaco maçı öncesinde sakatlıklar ve cezalar nedeniyle dar bir kadroyla sahaya çıkacak.

Spor
