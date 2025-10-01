Sinan Engin Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Yayınlanma:
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin başına gelecek teknik adamı açıklarken, "Birinci ağızdan duydum" dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun gönderileceği ileri sürülürken, başkan Sadettin Saran'ın bazı isimlerle görüştüğü de belirtilmişti.

Bu isimlerin İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel olduğu bildirilmişti.

Ancak daha sonra Saran'ın Tedesco ile devam edeceği de iddia edilmişti.

SİNAN ENGİN: KARIŞIKLIK VAR

Yorumcu Sinan Engin ise Beyaz TV'deki programda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Engin, şunları söyledi:

"Benim kulübün içinden birinci ağızdan aldığım duyum cuma veya cumartesi Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in açıklanacağı yönünde. Herhalde tepkiler geldi Aykut ve Volkan'a.

Fenerbahçeli yıldız antrenmanlara çıkmayı reddetti: Skandalın perde arkası ortaya çıktıFenerbahçeli yıldız antrenmanlara çıkmayı reddetti: Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Bir kesim Aykut'u, bir kesim İsmail Kartal'ı istiyor. Bir karışıklık var.

Tedesco devam etsin diyenler var ama Tedesco da umut vermiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Spor
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Galatasaray'la ilgili flaş sözler: Hiç utanmayacaklar mı?
Galatasaray'la ilgili flaş sözler: Hiç utanmayacaklar mı?