Sinan Engin Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun gönderileceği ileri sürülürken, başkan Sadettin Saran'ın bazı isimlerle görüştüğü de belirtilmişti.

Bu isimlerin İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel olduğu bildirilmişti.

Ancak daha sonra Saran'ın Tedesco ile devam edeceği de iddia edilmişti.

SİNAN ENGİN: KARIŞIKLIK VAR

Yorumcu Sinan Engin ise Beyaz TV'deki programda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Engin, şunları söyledi:

"Benim kulübün içinden birinci ağızdan aldığım duyum cuma veya cumartesi Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in açıklanacağı yönünde. Herhalde tepkiler geldi Aykut ve Volkan'a.

Bir kesim Aykut'u, bir kesim İsmail Kartal'ı istiyor. Bir karışıklık var.

Tedesco devam etsin diyenler var ama Tedesco da umut vermiyor."