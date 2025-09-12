Şeyma Düztaş bronz madalya kazandı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyonada Şeyma, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen Şeyma, finale kalamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Şeyma Düztaş, büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk madalyasını bronz olarak elde etti.

ŞEYMA DÜZTAŞ'IN KARİYERİ

Milli boksör Şeyma Düztaş, Van’dan çıkıp Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden genç sporculardan biri olarak dikkat çekiyor.

Boksa altı yıl önce hobi olarak başlayan Düztaş, kısa sürede gösterdiği azim ve disiplinle milli takıma yükselmeyi başardı. Antrenör Ayhan Öz eşliğinde Ferdi Sporlar Merkezi’nde her gün çift idmanla çalışan sporcu, ringdeki mücadelesiyle adından söz ettirdi.

Genç boksör, ilk büyük başarısını 2023 yılında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen U22 Avrupa Şampiyonası’nda elde etti ve 81 kiloda bronz madalya kazandı.

Bir yıl sonra Sofya’da yapılan aynı kategorideki Avrupa Şampiyonası’nda bu kez finale kadar yükselerek gümüş madalya elde etti. Avrupa’daki bu dereceler, onun uluslararası seviyede yükselişinin en somut göstergeleri oldu.