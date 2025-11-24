Serikspor'dan rahat galibiyet

Serikspor'dan rahat galibiyet
Yayınlanma:
Serikspor, 1. Lig'de karşılaştığı Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

1. Lig'in 14. haftasında Serikspor, sahasındaki tadilat nedeniyle Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yendi.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Lütfü Aydın, Onur Gülter

Konya'da kazanan yokKonya'da kazanan yok

Serikspor: Erten Ersu, Gotsuk, Martynov (Dk. 58 Gökhan Akkan), Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 85 Sertan Taşqın), Serkan Emrecan Terzi, Kerem Şen, Marcos Silva (Dk. 85 Şahverdi Çetin), Amaral, Şeref Özcan (Dk. 85 Gökhan Karadeniz), Berkovskiy (Dk. 69 Gökhan Altıparmak)

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fethi Özer, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Dembele, Anziani (Dk. 78 Eşref Korkmazoğlu), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Muhammed Mert), Ömer Bayram, Ozan Sol (Dk. 67 Baran Engül), Urie (Dk 85. Oğuzhan Yılmaz)

Goller: Dk. 8 Gotsuk, Dk. 58 ve 62 Berkovskiy (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Dembele, Dk. 22 Metehan Mert, Dk. 71 Emre Yeşilyurt, Dk. 74 Fethi Özer (SMS Grup Sarıyer), Dk. 70 Gökhan Altıparmak, Dk. 77 Bilal Ceylan (Serikspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Spor
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi