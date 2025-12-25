TFF'den Amedspor ve Bodrum FK kararı

TFF'den Amedspor ve Bodrum FK kararı
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum FK ile Amedspor hakkındaki kararını verdi.

TFF 1. Lig'de geçen hafta Bodrum'da oynanan maçta Bodrum FK ile Amedspor 0-0 berabere kalmıştı.
Maçta tribünlerde ve sahada zaman zaman gerginlik yaşanmıştı. Karşılaşma sonrası da iki takım taraftarları Bodrum sokaklarında kavga etmişti.

AMEDSPOR VE BODRUM PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor ve Bodrum FK'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Yapılan açıklama şöyle:

Bodrum sokakları savaş alanına döndü: Amedspor maçı öncesi ortalık karıştıBodrum sokakları savaş alanına döndü: Amedspor maçı öncesi ortalık karıştı

SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Spor
Mustafa Çulcu ile Ahmet Çakar anlaşamadı
Mustafa Çulcu ile Ahmet Çakar anlaşamadı
Samsunspor'dan resmi Musaba açıklaması
Samsunspor'dan resmi Musaba açıklaması