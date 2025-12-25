TFF'den Amedspor ve Bodrum FK kararı

TFF 1. Lig'de geçen hafta Bodrum'da oynanan maçta Bodrum FK ile Amedspor 0-0 berabere kalmıştı.

Maçta tribünlerde ve sahada zaman zaman gerginlik yaşanmıştı. Karşılaşma sonrası da iki takım taraftarları Bodrum sokaklarında kavga etmişti.

AMEDSPOR VE BODRUM PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor ve Bodrum FK'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Yapılan açıklama şöyle:

SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

