Konya'da kazanan yok
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor - Antalyaspor maçı 0-0 eşitlikle bitti.
83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.
84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 90+1 Pedrinho), Muleka (Dk. 80 Bjorlo), Umut Nayir
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 80 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Paal (Dk. 86 Cvancara), Ceesay, Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Van de Streek (Dk. 60 Poyraz Efe Yıldırım), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Samet Karakoç), Storm, Boli
Sarı kart: Dk. 64 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 83 Storm, Dk. 90+5 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)