Konya'da kazanan yok

Konyaspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor - Antalyaspor maçı 0-0 eşitlikle bitti.

83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.

84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 90+1 Pedrinho), Muleka (Dk. 80 Bjorlo), Umut Nayir

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 80 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Paal (Dk. 86 Cvancara), Ceesay, Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Van de Streek (Dk. 60 Poyraz Efe Yıldırım), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Samet Karakoç), Storm, Boli

Sarı kart: Dk. 64 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 83 Storm, Dk. 90+5 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

