Sergen Yalçın Rafa Silva suskunluğunu bozdu: İlk kez açıkladı

Beşiktaş'ta bir süredir teknik direktör Sergen Yalçın'la Portekizli yıldız Rafa Silva arasında sorun olduğu ileri sürülüyordu.

Siyah beyazlı oyuncunun da bir daha dönmek istemediğini belirterek ülkesine gittiği iddia edilmişti.

Rafa Silva ile ilgili iddialarla ilgili teknik direktör Sergen Yalçın, suskunluğunu ilk kez bozdu. Yalçın, Rafa Silva'nın Portekiz'e neden gittiğini Hürriyet'ten İsmail Er'e açıkladı.

"BİZDEN İZİN İSTEDİ"

Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Rafa Silva kendisini kanıtlamış, Beşiktaş’a da yararlı bir oyuncu. Maç eksiği, antrenman eksiği dahi olsa her zaman kadroda yer veriyoruz çünkü her zaman katkı sağlayabilecek çapta bir isim. Ama o da nihayetinde bir insan, onun da ailesi var, onun da sıkıntıları olabiliyor. Bizden izin istedi biz de anlayışla karşıladık. Umarım kısa sürede sorunlarını çözer ve döner. Perşembe günü (bugün) döneceğini söyledi."