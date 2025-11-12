Beşiktaş iddiası: Rafa Silva futbolu bırakmak istiyor

Beşiktaş iddiası: Rafa Silva futbolu bırakmak istiyor
Yayınlanma:
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva’nın mutsuz olduğu ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi. Başkan Serdal Adalı, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş’ta son dönemde form grafiği düşen Rafa Silva ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Siyah - Beyazlıların yıldız isminin, mutsuzluğu nedeniyle futbolu bırakmayı düşündüğü öne sürüldü.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede futbolu bırakmak istediğini dile getirdi. Adalı ise Silva’yı ikna ederek derbide sahaya çıkmasını sağladı.

ADALI İLE BİR ARAYA GELECEK

Rafa Silva’nın kısa süre içinde Adalı ile yeniden bir araya geleceği ve geleceğiyle ilgili kesin kararını açıklayacağı belirtiliyor. Oyuncunun “Mutlu değilim, gerekirse futbolu bırakırım” dediği iddia edildi.

2021/12/09/sergen-yalcin3-001.jpg
Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın teklifini reddetti

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ve teknik direktör Sergen Yalçın da Silva ile görüşmek istedi ancak Portekizli yıldız bu teklifleri geri çevirdi. Silva’nın, “Hocaya çok saygı duyuyorum ama kararımı verdim, değişmez” sözleriyle tavrını netleştirdiği öne sürüldü.

TAZMİNAT KONUSU

Beşiktaş yönetimi, Silva’nın futbolu bırakma ihtimali karşısında sözleşme feshi durumunda “yeniden sahalara dönerse tazminat ödesin” maddesini gündeme aldı.

65 MAÇTA 23 GOL

Kara Kartal formasıyla 65 maçta 23 gol ve 16 asistlik performans sergileyen Rafa Silva’nın sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek. Ancak yıldız oyuncunun geleceği, önümüzdeki günlerde yapılacak kritik görüşmeyle netleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

