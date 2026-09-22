Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Serdal Adalı maç bitmeden salondan ayrıldı

Serdal Adalı maç bitmeden salondan ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etmek üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Serdal Adalı ilk yarının ardından alandan ayrıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Serdal Adalı maç bitmeden salondan ayrıldı

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 72-59 kazandı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler son şampiyonluğu geçtiğimiz sezon yine Beşiktaş'ı mağlup ederek almıştı.

SERDAL ADALI SALONDAN AYRILDI

Karşılaşmayı takip etmek üzere salona gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Doğukan Yıldırım'ın haberine göre; Serdal Adalı, ilk yarıda oluşan 19 sayılık farkın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’ndan ayrıldı.

DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 7, Horton-Tucker 3, Shields 10, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 13, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim 3, Clyburn 8, Yiğit Yancı, Demircan Demir

Beşiktaş: Dotson 9, Wilbekin 8, Jeffries 4, Omoruyi 7, Zizic 5, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Brown 3, Nowell 13, Furkan Korkmaz, Gabriel

1. Periyot: 21-10

Devre: 46-27

3. Periyot: 58-46

Beş faulle oyundan çıkan: 33.27 Furkan Korkmaz (Beşiktaş)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Serdal Adalı Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro