Serdal Adalı maç bitmeden salondan ayrıldı

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 72-59 kazandı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler son şampiyonluğu geçtiğimiz sezon yine Beşiktaş'ı mağlup ederek almıştı.

SERDAL ADALI SALONDAN AYRILDI

Karşılaşmayı takip etmek üzere salona gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Doğukan Yıldırım'ın haberine göre; Serdal Adalı, ilk yarıda oluşan 19 sayılık farkın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’ndan ayrıldı.

DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 7, Horton-Tucker 3, Shields 10, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 13, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim 3, Clyburn 8, Yiğit Yancı, Demircan Demir

Beşiktaş: Dotson 9, Wilbekin 8, Jeffries 4, Omoruyi 7, Zizic 5, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Brown 3, Nowell 13, Furkan Korkmaz, Gabriel

1. Periyot: 21-10

Devre: 46-27

3. Periyot: 58-46

Beş faulle oyundan çıkan: 33.27 Furkan Korkmaz (Beşiktaş)