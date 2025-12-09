Serdal Adalı Hacıosmanoğlu ile ne konuştuğunu duyurdu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Adalı, yapılan görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''HAKEM EKSİLMESİ VAR''

Adalı açıklamasında, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum.

Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim'' dedi.

''YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ''

Yabancı VAR hakemi istediklerini belirten Serdal Adalı, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

