Serdal Adalı Hacıosmanoğlu ile ne konuştuğunu duyurdu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek için Riva'ya gitti.
Adalı, yapılan görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
''HAKEM EKSİLMESİ VAR''
Adalı açıklamasında, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum.
Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim'' dedi.
''YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ''
Yabancı VAR hakemi istediklerini belirten Serdal Adalı, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.
Serdal Adalı'nın yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:
İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyorum. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar.
Son noktadayız artık! Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız!
Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, yok, hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyorlar.
Herhalde Türkiye'de camianın, tüm camialar içerisinde hakkını en ciddi şekilde arayan biziz. Bundan yana içleri rahat olsunlar. İkinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlamak istediğimizi federasyona ilettik.
Lehimize bir şey istemiyoruz ama aleyhimize de olmasın. Bizim penaltı beklentimiz var, Gaziantep'in de oldu. Sakatlanmış, bizde de Jota en az iki ay yok!
HALİL UMUT MELER HAKKINDA
Geçtiğimiz maçta iyi bir maç yönetti. Dünkü maçta VAR'a geldi. Ama böyle bir şey yok! Sorunlu olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar resmen ateşle oynuyorlar!