Selimiye Spor'un rakibi Marmaris Belediye Spor: Maç öncesi taraftara çağrı

Muğla Süper Amatör Ligi'nde Selimiye Spor, bugün Marmaris Belediye Spor'u konuk edecek.

Marmaris Bozburun Sahası'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'de başlayacak.

Selimiye Spor'un maç günü paylaşımı

TARAFTARLARA ÇAĞRI YAPILDI

Kulüp, taraftarlarına maça gelme çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, ''Selimiye Spor'un bugün saat 14:00’te Marmaris Belediye Spor ile yapacağı karşılaşmaya tüm köy halkını bekliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Selimiye Spor'un puan durumu

LİGDEKİ PUAN DURUMU

Süper Amatör Lig'de boy gösteren Selimiye Spor, ligde oynadığı 4 maçta 8 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

Yoluna yenilgisiz devam eden Selimiye Spor, bu süreçte oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak gruptaki iki namağlup takımdan biri konumunda bulunuyor.

Marmaris Belediye Spor ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet alırken 4 yenilgi yaşadı ve 3 puanla 6. basamakta yer alıyor.