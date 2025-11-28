Selimiye Spor'un rakibi Marmaris Belediye Spor: Maç öncesi taraftara çağrı

Selimiye Spor'un rakibi Marmaris Belediye Spor: Maç öncesi taraftara çağrı
Yayınlanma:
Selimiye Spor, Süper Amatör Ligi'nde Marmaris Belediye Spor'u konuk edecek. Maç öncesi Selimiye Spor, taraftarlarına çağrı yaptı.

Muğla Süper Amatör Ligi'nde Selimiye Spor, bugün Marmaris Belediye Spor'u konuk edecek.

Marmaris Bozburun Sahası'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'de başlayacak.

whatsapp-image-2025-11-28-at-11-52-54.jpeg
Selimiye Spor'un maç günü paylaşımı

TARAFTARLARA ÇAĞRI YAPILDI

Kulüp, taraftarlarına maça gelme çağrısı yaptı.

Ahmet Çakar 3'te 3 yaptıAhmet Çakar 3'te 3 yaptı

Yapılan açıklamada, ''Selimiye Spor'un bugün saat 14:00’te Marmaris Belediye Spor ile yapacağı karşılaşmaya tüm köy halkını bekliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

whatsapp-image-2025-11-28-at-12-01-00.jpeg
Selimiye Spor'un puan durumu

LİGDEKİ PUAN DURUMU

Süper Amatör Lig'de boy gösteren Selimiye Spor, ligde oynadığı 4 maçta 8 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

Yoluna yenilgisiz devam eden Selimiye Spor, bu süreçte oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak gruptaki iki namağlup takımdan biri konumunda bulunuyor.

Marmaris Belediye Spor ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet alırken 4 yenilgi yaşadı ve 3 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Spor
Dursun Özbek derbi için devreye girdi: Futbolcuları şaşkına çevirdi
Dursun Özbek derbi için devreye girdi: Futbolcuları şaşkına çevirdi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası