Ahmet Çakar 3'te 3 yaptı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarına yaptığı tahminlerin hepsi tuttu.

Bu hafta Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, rakiplerine karşı galibiyet alamadı.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY MAĞLUP OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union-Saint Gilloise'ye sahasında 1-0 kaybetti.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR BERABERE KALDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'den İsrail tepkisiFenerbahçe'den İsrail tepkisi

Bu sonuçların ardından Galatasaray, 9 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

Fenerbahçe ise 8 puana yükselerek 20. sırada yer aldı.

Samsunspor puanını 10 yaparak liderliğini sürdürdü.

AHMET ÇAKAR 3'TE 3 YAPTI

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın, bu maçlar öncesi yaptığı tahminler ile gündem oldu.

Ahmet Çakar, Galatasaray-U.S Gilloise maçı ile ilgili, ''U.S Gilloise kazanır tek farkla mı yoksa iki farkla mı kazanır kestiremiyorum'' dedi.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı hakkında konuşan Çakar, ''Ferencvaros asla yenilmez'' yorumunu yaptı.

Son olarak Breidablik maçına dair, ''Breidablik de Samsun'a yenilmez. Kar, kış, suni çim'' şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar'ın bu değerlendirmeleri sonrası futbolseverler sosyal medya üzerinden 'Sen kahin misin?' yorumunu yaptı.

