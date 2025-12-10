Selçuk İnan'dan bahis soruşturması için açıklama

Kocaelispor, deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi kameralar karşısına geçen Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu.

Mauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdi

Genç teknik adam “Futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusu cevap verdi. Saha dışı olaylar hakkında konuşmak istemediğini belirten Selçuk İnan açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Ben futbol dışı olayları çok konuşmayı sevmiyorum. Sadece doğru şeyin yapılmasını temenni ediyorum. Kimseyi haksızlığa uğratmadan her şeyin gerçek hâliyle insanlara anlatılmasını istiyorum. Ortada bir suç varsa adalet zaten bunu bize sağlayacaktır. İnsanlar bir hata yapmışsa, dönülemeyecek hatalarsa zaten bu ortaya çıkacaktır. Ama inşallah en kısa sürede bu tür olaylar çözülür. Sadece futbolun konuşulduğu bir ortam olur. Dediğim gibi, ben saha dışı olaylarıyla çok ilgilenen bir adam değilim. Sadece temennim bu olayların en hızlı şekilde sona ermesi ve insanların sadece futbolu konuşması, zevk almasıdır.