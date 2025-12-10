Selçuk İnan'dan bahis soruşturması için açıklama

Selçuk İnan'dan bahis soruşturması için açıklama
Yayınlanma:
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, bahis soruşturması üzerine gelen soruyu yanıtladı.

Kocaelispor, deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi kameralar karşısına geçen Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu.

Mauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdiMauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdi

SELÇUK İNAN'DAN BAHİS SORUSUNA YANIT VERDİ

Genç teknik adam “Futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusu cevap verdi. Saha dışı olaylar hakkında konuşmak istemediğini belirten Selçuk İnan açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Ben futbol dışı olayları çok konuşmayı sevmiyorum. Sadece doğru şeyin yapılmasını temenni ediyorum. Kimseyi haksızlığa uğratmadan her şeyin gerçek hâliyle insanlara anlatılmasını istiyorum. Ortada bir suç varsa adalet zaten bunu bize sağlayacaktır. İnsanlar bir hata yapmışsa, dönülemeyecek hatalarsa zaten bu ortaya çıkacaktır. Ama inşallah en kısa sürede bu tür olaylar çözülür. Sadece futbolun konuşulduğu bir ortam olur. Dediğim gibi, ben saha dışı olaylarıyla çok ilgilenen bir adam değilim. Sadece temennim bu olayların en hızlı şekilde sona ermesi ve insanların sadece futbolu konuşması, zevk almasıdır.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Spor
Sinan Engin Brann Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Sinan Engin Brann Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Fenerbahçe'de çıkan tartışmayı açıkladı: Kadro dışı kararı böyle geldi
Fenerbahçe'de çıkan tartışmayı açıkladı: Kadro dışı kararı böyle geldi
Mauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdi
Mauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdi