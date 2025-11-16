Sebastian Szymanski'nin son durumu belli oldu

Yayınlanma:
Polonya Milli Takımı'nın Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile oynanan mücadelede sakatlanmış ve 13. dakikada oyundan alınmıştı.

MALTA MAÇINDA YOK

Hollanda karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulunan Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Urban, Szymanski’nin Malta maçında sahaya çıkamayacağını duyurdu.

2024/11/08/hbfb.jpg

SON DURUMU BELLİ OLDU

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı ve yapılan ilk kontrollerin ardından adduktor kasında yırtık tespit edildi.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Ayrıca Szymanski’nin bugün çekilecek MR'ının ardından sağlık durumunun netleşeceği, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisinde yer alıp alamayacağının da bu sonuçlara göre belirleneceği aktarıldı.

25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de Rizespor'la, Avrupa Ligi'nde ise Ferencvaroş'la oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

