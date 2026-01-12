Ailesi için istifa ettiğini söyleyen Stefan Kutz'un taciz suçlaması nedeniyle gönderildiği ortaya çıktı
Hamburg'dan ailevi nedenlerle ayrıldığını duyuran Stefan Kuntz hakkında gerçek ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın hakkındaki taciz suçlaması nedeniyle alındığı belirtildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg’u yöneten Stefan Kuntz ani bir kararla görevinden ayrıldı. Kuntz’un ayrılık sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi.
AİLESİ NEDENİYLE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU
Alman teknik adam istifasına neden olarak ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini belirtirken gerçek başka çıktı.
HAMBURG TACİZ İDDİLARINI DOĞRULADI
Alman Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde taciz iddiasıyla kulüp çalışanlarının şikayette bulunduğunu duyurdu. Kuntz’un ayrılığı sonrası bir açıklama yapan Hamburg’da taciz iddialarını doğruladı.
Ayrılığın bu nedenle yaşandığını belirten Hamburg’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- HSV, yönetim kurulu üyesi Stefan Kuntz ile olan işbirliğinin sona erdirilmesini ve bununla ilgili nedenleri, ilgili kişilerin korunması amacıyla şimdiye kadar gizli ve özenli bir şekilde ele almıştır.
- Stefan Kuntz'un dün sosyal medyada yaptığı paylaşım, Bild’de yayınlanan haber, Stefan Kuntz'un çevresinden gelen suçlamalar ışığında, HSV Denetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır:
- Aralık 2025'te, HSV Fußball Management AG Denetim Kurulu'na Stefan Kuntz'un ciddi bir suistimalde bulunduğu yönünde suçlamalar iletilmiştir. Denetim Kurulu, sorumluluğu gereği, suçlamalardan haberdar olur olmaz, uzman avukatların desteğiyle olayların aydınlatılması için gerekli adımları atmıştır.
- İddiaların inandırıcı olduğu tespit edildikten sonra, Denetim Kurulu derhal Kuntz'un en kısa sürede görevinden ayrılmasına karar vermiştir. İlgili kişilerin açık talebi üzerine, ayrılık sürecinde mağdurların korunması en öncelikli konu olmuş ve bu öncelik halen devam etmektedir.
- Stefan Kuntz, bu temelde ve özellikle kendisine yöneltilen suçlamaların bilincinde olarak, 31.12.2025 tarihi itibarıyla ayrılmayı kabul etti.
- Bu süreçte avukat tarafından temsil edildi. Kuntz, defalarca teklif edilmesine rağmen, Denetim Kurulu'na açıklama yapma fırsatını açıkça kullanmadı. Yukarıda açıklanan arka plan ışığında, Stefan Kuntz'a yönelik “iftira kampanyası” suçlamaları açıkça yanlış ve yanıltıcıdır. * HSV, ilgili hiyerarşi düzeyinden bağımsız olarak, burada söz konusu olan türden herhangi bir suistimali hoş görmez ve tüzükte belirtilen hoşgörü ve saygı değerlerine sürekli bağlı kalır ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar.
- Denetim Kurulu, bu durumda hızlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önemli görmüştür. HSV için, etkilenen kişilerin kişilik haklarının korunması, şimdiye kadar olduğu gibi, öncelikli bir konudur.