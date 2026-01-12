Ailesi için istifa ettiğini söyleyen Stefan Kutz'un taciz suçlaması nedeniyle gönderildiği ortaya çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg’u yöneten Stefan Kuntz ani bir kararla görevinden ayrıldı. Kuntz’un ayrılık sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi.

AİLESİ NEDENİYLE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Alman teknik adam istifasına neden olarak ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini belirtirken gerçek başka çıktı.

HAMBURG TACİZ İDDİLARINI DOĞRULADI

Alman Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde taciz iddiasıyla kulüp çalışanlarının şikayette bulunduğunu duyurdu. Kuntz’un ayrılığı sonrası bir açıklama yapan Hamburg’da taciz iddialarını doğruladı.

Ayrılığın bu nedenle yaşandığını belirten Hamburg’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: